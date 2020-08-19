محمود عزت يقع في حب هيدي كرم بـ«الكواليس»

عبّر الفنان محمود عزت، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الكواليس"، مشيرًا إلى أن المسلسل يضم نخبة متميزة من الفنانين، لافتا إلى أنه يقدم شخصية ضابط متقاعد يعمل بعد ذلك في شركة حراسات خاصة، موضحا أن أغلب مشاهده في العمل تكون أمام الفنانة هيدي كرم، والتي يقع في حبها ضمن أحداث المسلسل.وقال عزت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، اليوم الأربعاء، إن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها مع الفنانة هيدي كرم في عمل فني، وذلك بعد مسلسل "طاقة نور"، والذي جسد فيه شخصية ضابط أمن دولة وقبض عليها ضمن أحداث العمل الذي قام ببطولته الفنان هاني سلامة.وأوضح عزت في تصريحاته أن مسلسل "الكواليس"، هو عمل درامي اجتماعي على طريقة "السيت كوم"، أو الحلقات الدرامية القصيرة، وهو من تأليف رأفت رضا، ومن إخراج محب وديع، وإنتاج أراسكوب، وإشراف عام رامي رزق الله.وكانت آخر أعمال الفنان محمود عزت هو مشاركته في المسلسل الدرامي "شاهد عيان" والذي قام ببطولته الفنان حسن الرداد وعُرض في شهر رمضان الماضي.