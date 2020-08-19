ترامب يؤجل محادثات التجارة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه أرجأ محادثات التجارة مع الصين، مضيفا أنه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي.وبسؤاله، خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عما إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين، قال ترامب: إنه سينظر في الأمر، حسب ما نقلت "رويترز"، اليوم الأربعاء.وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين، السبت المقبل، مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى اتفاق التجارة "المرحلة 1" المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت.وكان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، صرح في وقت سابق من أمس، للصحفيين، بأن المفاوض التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، يجري اتصالات مع نظرائه الصينيين بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، لكن لا توجد محادثات جديدة رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين.ونقلت الدائرة الصحفية للبيت الأبيض عن ميدوز قوله: "لم يتم تأجيل المفاوضات، ولا توجد محادثات مجدولة في الوقت الراهن، يواصل لايتهايزر المحادثات مع نظرائه الصينيين، بما في ذلك بشأن قيام الصين بشراء منتجات أمريكية، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بذلك. الصين قامت بعدد من صفقات الشراء المهمة في مجال الزراعة".وأكد المسئول عدم وجود محادثات جديدة رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشعر بالإحباط بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن ما حدث مع فيروس كورونا، حسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.وكانت الولايات المتحدة والصين قد وقعتا في وقت سابق من العام الجاري المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.ويتضمن الاتفاق بنودا مختلفة، ويفتح المجال أمام وصول أفضل إلى السوق الصينية لشركات القطاع المالي والزراعي الأمريكية.كما أنه بموجب الاتفاق يتوجب على الصين شراء بضائع أمريكية بقيمة مئتي مليار دولار خلال مرحلة تمتد إلى عامين.