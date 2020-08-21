ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة

استضاف المجلس الأعلى للثقافة الكاتب والصحفي المصري ناصر عراق، مساء أمس الثلاثاء، في الثامنة والنصف، لمناقشة فصل من روايته "اللوكاندة"، وذلك عبر قناة أمانة المؤتمرات بالمجلس على موقع الفيديوهات "يوتيوب".يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، وضمن مبادرة "اقرأ معانا" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.وتتضمن سلسلة "اقرأ معانا" قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات أو لفصل من كتابه أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل، بحد أقصى 10 إلى 15 دقيقة.ولد ناصر عراق بالقاهرة في 21 مارس 1961، وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1984، وعمل مديرًا لتحرير جريدة اليوم السابع، ورئيس تحرير تنفيذيًّا لموقع "كايرو دار" بوابة اليوم السابع المعرفية والتعليمية (2013: 2015).