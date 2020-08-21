رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:09 ص
ناصر عراق
ناصر عراق
نعمات مدحت
طباعة
استضاف المجلس الأعلى للثقافة الكاتب والصحفي المصري ناصر عراق، مساء أمس الثلاثاء، في الثامنة والنصف، لمناقشة فصل من روايته "اللوكاندة"، وذلك عبر قناة أمانة المؤتمرات بالمجلس على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، وضمن مبادرة "اقرأ معانا" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

وتتضمن سلسلة "اقرأ معانا" قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات أو لفصل من كتابه أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل، بحد أقصى 10 إلى 15 دقيقة.

ولد ناصر عراق بالقاهرة في 21 مارس 1961، وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1984، وعمل مديرًا لتحرير جريدة اليوم السابع، ورئيس تحرير تنفيذيًّا لموقع "كايرو دار" بوابة اليوم السابع المعرفية والتعليمية (2013: 2015).

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل صاحبة فيديو الرقص المُعلقة من شعرها

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«الصحة»: تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

العلماء يعيدون اكتشاف «زبابة الفيل» الصومالية في جيبوتي

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الإثنين.. عودة عرض «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا

فى ملتقى الصاوى للكتاب.. محمد هشام: اتجه للغناء والتمثيل الفترة المقبلة

«الإنشاد الدينى» تحيى رأس السنة الهجرية بمسرح سيد درويش

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة