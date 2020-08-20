تجديد حبس عاطل لترويج 60 طربة حشيش بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته 60 طربة حشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط ادارة قسم مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه، بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.وتم عمل كمين، وألقى القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 780 ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.