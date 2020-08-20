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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 30 طربة حشيش بالإسكندرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:01 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية أول، بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازته 30 طربة من مخدر الحشيش و5 آلاف قرص مخدر من عقار الترامادول بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة قسم مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة قسم مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية اول.

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 آلاف قرص مخدر من عقار الترامادول، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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