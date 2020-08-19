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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جون كيري: ترامب عاجز عن مواجهة روسيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:58 م
جون كيري
جون كيري
عبير سليم
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، عن اعتقاده بعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب، على مواجهة روسيا والتصدي لها.

وحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، فإن "كيري" أشار، في كلمته خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، أمس، إلى "عجز ترامب عن التصدي للمحاولات المنسوبة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وتحريضها لعناصر طالبان على قتل العسكريين الأمريكيين في أفغانستان".

وقال الوزير الأمريكي الأسبق: "يتظاهر ترامب بأن روسيا لم تهاجم عمليتنا الانتخابية. والآن لا يفعل أي شيء حيال عرض روسيا مكافآت لقاء قتل عناصر جيشنا. ترامب لن يدافع عن بلدنا، ولا يعرف كيف يحمي قواتنا". وشدد كيري، على أن أكثر ما يهم ترامب، هو حماية ذاته فقط.

وأعرب كيري، خلال ذلك عن تأييده لترشيح جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد ترامب.

وقال: "يدرك جو، أنه لا يمكن حل أي من مشكلات العالم بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة النووية، وكوفيد- 19، والإرهاب أو أزمة المناخ، إذا لم يتم تعاضد الشعوب".

وفاز جو بايدن، رسميًا، بترشيح حزبه الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وصوّتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري افتراضيًا.

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