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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استثناء بعض الوافدين من «عدم تجديد إذن العمل» بالكويت

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:23 م
الكويت
الكويت
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كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن استثناء الوافدين حملة إقامة (المادة 19)، من قرار عدم تجديد إذن العمل للوافدين الذين بلغوا الـ60 عاما، والذي سيطبق مطلع العام المقبل.

وأوضح مصدر بالقوى العاملة الكويتية أنه سيتم السماح بتجديد إذن العمل للوافدين حملة إقامة (المادة 19)، والتي تنص على جواز منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون الوافد شريكا وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزما بحضور آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية، مؤكدا أنه فيما عدا ذلك لا يستثنى أحد من القرار.

وأوضح المصدر أن من لديه إقامة سارية سيكمل المدة المتبقية له في الكويت، على ألا يتم التجديد له مرة أخرى، وعليه القيام بعمل الإلغاء النهائي للسفر في الشهر الأخير والمغادرة فورا.

وكان مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أحمد الموسى، قد أصدر قرارا إداريا يوم الأحد الماضي، عمم على إدارات العمل، يحظر بموجبه إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون أو ما يعادلها من شهادات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 2021.

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