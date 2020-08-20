الإمارات: نجاح تجربة ربط محطات براكة بشبكة نقل الكهرباء

اعتبرت الاتحادية للرقابة النووية، صباح اليوم الأربعاء، ربط أولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء الإمارات "إنجازا تاريخيا" للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت، قبل ساعتين، عن نجاح عملية الربط لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة كهرباء الإمارات، وبدء إنتاج أول ميجاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.وقامت بذلك شركة "نواة" للطاقة بالشراكة مع شركة "أبوظبي" للنقل والتحكم "ترانسكو".وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة بشبكة الكهرباء في الإمارات بعد نجاح "نواة" في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "إن عملية الربط تمثل اللحظة التي بدأنا فيها بالفعل بتحقيق مهمتنا بدعم النمو في الدولة عبر إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة".وأضاف: "يعد ذلك بداية مرحلة جديدة لمشروع محطات براكة بعد سنوات من الاستعدادات والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية"، مؤكدا "أن تحقق هذا الإنجاز المتمثل بإنتاج أول ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية نتيجة التعاون الوثيق والمستمر مع شركائنا المحليين والدوليين".ولعبت شركة "ترانسكو" دورا محوريا في عملية الربط، حيث أنشأت شبكة بطول 952 كيلومترا من الخطوط العلوية بجهد 400 كيلو فولت لتوصيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء أبوظبي، لضمان توصيل الكهرباء التي تنتجها المحطة الأولى في براكة بشكل آمن وموثوق إلى المستفيدين في جميع أنحاء الدولة.وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت مؤخرا عن استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، إلى جانب بدء شركة "نواة" للطاقة في الاستعدادات التشغيلية، وذلك في وقت وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثالثة 93 في المائة والمحطة الرابعة 86 في المائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94 في المائة.