وزيرا «الري» و«الإسكان» يبحثان خطة ترشيد المياه

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية بين الوزارتين، وذلك بحضور القيادات التنفيذية من الري والإسكان؛ لبحث القضايا المشتركة في ضوء السعي لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.وتضع اللجنة التنسيقية بين وزارتي الري والإسكان ملف الصرف الصحى على قمة أولوياتها تنفيذًا لمبارة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة، الذي يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين بالمناطق الريفية.وأكد الدكتور عبدالعاطي أنه تم تقييم منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتي تم تركيبها في 3 مساجد في محافظة القاهرة، بالتنسيق بين وزارات الري والأوقاف والإنتاج الحربي، ووصلت نسبة الترشيد فيها إلى 35% وتقلل هدر المياه وتحقق أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية للمياه.فيما قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه من الضروري العمل كذلك على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتى يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التي نواجهها.وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط المتعلقة بخطة مياه الشرب والصرف الصحي وإجراءات ترشيد المياه والمشروعات المنفذة بالشراكة بين الوزارتين، ومنها مشروع توسعات محطة تنقية أبورواش بالجيزة، ومبادرة زيادة العائد المائي لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحي بالوجه القبلي، وكذلك العمل على الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3 يوم.يذكر أنه تم الاتفاق على تشغيل خط الطرد الرئيسي بمحطة بلانة للصرف الصحي بمركز نصر النوبة، لتفادي حدوث أي انهيارات لجسور المحطة كما حدث في الفترات الماضية، وأيضا متابعة مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي.كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية لإنتاج مياه نقية داخل المحطات المنفذة بعد تطبيق مراحل المعالجة الثلاثية، بجانب أخذ عينات دورية وتحليلها بواسطة معامل وزارتي الصحة والبيئة لضمان خلو هذه المياه من أي ملوثات لتكون صالحة لكل الأغراض.