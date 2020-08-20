رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا «الري» و«الإسكان» يبحثان خطة ترشيد المياه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:19 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى - محمد إبراهيم
طباعة
ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية بين الوزارتين، وذلك بحضور القيادات التنفيذية من الري والإسكان؛ لبحث القضايا المشتركة في ضوء السعي لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وتضع اللجنة التنسيقية بين وزارتي الري والإسكان ملف الصرف الصحى على قمة أولوياتها تنفيذًا لمبارة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة، الذي يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين بالمناطق الريفية.

وأكد الدكتور عبدالعاطي أنه تم تقييم منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتي تم تركيبها في 3 مساجد في محافظة القاهرة، بالتنسيق بين وزارات الري والأوقاف والإنتاج الحربي، ووصلت نسبة الترشيد فيها إلى 35% وتقلل هدر المياه وتحقق أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية للمياه.

فيما قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه من الضروري العمل كذلك على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتى يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التي نواجهها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط المتعلقة بخطة مياه الشرب والصرف الصحي وإجراءات ترشيد المياه والمشروعات المنفذة بالشراكة بين الوزارتين، ومنها مشروع توسعات محطة تنقية أبورواش بالجيزة، ومبادرة زيادة العائد المائي لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحي بالوجه القبلي، وكذلك العمل على الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3 يوم.

يذكر أنه تم الاتفاق على تشغيل خط الطرد الرئيسي بمحطة بلانة للصرف الصحي بمركز نصر النوبة، لتفادي حدوث أي انهيارات لجسور المحطة كما حدث في الفترات الماضية، وأيضا متابعة مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي.

كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية لإنتاج مياه نقية داخل المحطات المنفذة بعد تطبيق مراحل المعالجة الثلاثية، بجانب أخذ عينات دورية وتحليلها بواسطة معامل وزارتي الصحة والبيئة لضمان خلو هذه المياه من أي ملوثات لتكون صالحة لكل الأغراض.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل تعذيب الطفلة أمنية

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تغييرات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (فيديو)

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

العلماء يعيدون اكتشاف «زبابة الفيل» الصومالية في جيبوتي

النجم الكندى رايان رينولدز يحتفل ببيع علامته التجارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الجمعة.. صندوق التنمية الثقافية يحتفل برأس السنة الهجرية

الروائي الفلسطيني ناجي الناجي يطلق رواية «سماء وسبعة بحور» (صور)

السبت.. ختام النسخة الخامسة من «الصوت الذهبي» بمسرح الجمهورية

«عتبة عبد الكريم» للكاتب كمال القاضى متعة السرد وجمال الحكاية