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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفن شاب غرق فى مياه النيل بالبدرشين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:22 ص
جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن شاب غرق أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل في منطقة البدرشين، وتسليم الجثة لذويها.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين استقبلوا بلاغًا يفيد بغرق شاب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب غرق الاستحمام في نهر النيل بالبدرشين، ولا شبهه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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