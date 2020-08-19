دفن شاب غرق فى مياه النيل بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن شاب غرق أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل في منطقة البدرشين، وتسليم الجثة لذويها.وكان ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين استقبلوا بلاغًا يفيد بغرق شاب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب غرق الاستحمام في نهر النيل بالبدرشين، ولا شبهه جنائية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.