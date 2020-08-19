وزير الإنتاج الحربى يبحث مع مدير الصناعات الدفاعية السودانية التعاون المشترك

وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق نموذج فريد في التعاون مع السودان

الفريق ميرغنى: نهتم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، ووفد مرافق له من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى اليوم.وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأن اللقاء شهد ترحيب الوزير مرسي بالفريق أول ميرغني والوفد المرافق له.وأشار بكر إلى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية في العديد من المجالات العسكرية والمدنية؛ لطرح نموذج يُحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.ولفت إلى أن اللقاء استعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي، والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.وقد أكد مرسي- خلال اللقاء- على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان على الصعيد الثنائي في كل المجالات، مشددًا على أن الإنتاج الحربي تتكامل مع الجهات التصنيعية المصرية لتعميق وتوطين الصناعة في مصر، وعلى رأس هذه الجهات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، وكذا القطاع الخاص بما يمثله من ركيزه صناعية مهمه في مصر.من جانبه، قدم الفريق ميرغني التهنئة للوزير "مرسي" لتوليه حقيبة وزارة الإنتاج الحربي.وأكد ميرغني حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات السوادنية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.وأضاف أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة في السنوات الماضية، خاصة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فى دورته السابقة.وتابع ميرغني أن اهتمام الجانب السوداني بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين.وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لصياغة اتفاقية تعاون تحقق الهدف المنشود من الزيارة وهو تحقيق تعاون وشراكة استراتيجية للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لديهم لتحقيق التكامل والتطوير لكلا الجانبين للوصول إلى تعميق التصنيع المحلي لكل من مصر والسودان.