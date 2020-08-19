489 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل البلاد، أمس الثلاثاء، 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا 9068 إصابة.وأوضح المركز الوطني لمكافحة، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النسبة الأكبر للإصابات جاءت في العاصمة طرابلس بواقع 174 حالة جديدة و67 حالة مخالطة، فيما سجلت مدينة مصراتة غرب البلاد 40 حالة مخالطة وحالتين جديدتين لجنسيتين أجنبيتين.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 34 حالة شفاء جديدة، 10 في سبها و7 في القلعة و4 في زليتن و2 في طبرق و6 في بني وليد وحالة في نسمة و4 في مصراتة، ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 1003 حالات.كما سجّل المركز الوطني، 7 حالات وفاة، حالة في زاورة وحالة في بنت بية، وحالة في المرج و4 في بنغازي.وعن الحالات النشطة، أضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها 7901 حالة.