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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحر المميت».. مصرع 24 بسبب ضربات الشمس فى طوكيو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:21 ص
طوكيو
طوكيو
أ ش أ
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أعلن مسئولون في العاصمة اليابانية طوكيو مصرع 24 شخصًا جراء تعرضهم لضربات شمس على مدار الأيام الأربعة الماضية، وذلك مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأوضح مسئولو الصحة- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- أن حوالي 80% في المائة من الضحايا تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر، مشيرين إلى أن هذا العدد من الوفيات تسبب في ارتفاع إجمالي ضحايا ضربات الشمس في العاصمة طوكيو منذ بداية هذا الشهر إلى 103 أشخاص.

وتنصح سلطات الصحة العامة اليابانية المواطنين بتقليل المخاطر عن طريق تشغيل مكيفات الهواء على مدار الساعة وشرب المياه بشكل متكرر؛ للحفاظ على أنفسهم خلال هذه الموجة الحارة.

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