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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع المغرب وكينيا لمكافحة كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:22 ص
وانج يي
وانج يي
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية تعزيز التعاون مع المغرب وكينيا، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزيرة خارجية كينيا ريتشيل أومامو.

واتفق وانغ- خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء- على تعزيز التعاون بين البلدين في الحرب ضد وباء "كورونا المستجد" (كوفيد-19) وجهود استئناف العمل والإنتاج.

وقال وانج إنه عندما يتم تطوير لقاح صيني ضد (كوفيد-19) ووضعه قيد الاستخدام، سيصبح سلعة عامة عالمية، مشيرًا إلى استعداد الصين لدعم جهود الدول الإفريقية للاستفادة من اللقاحات في مكافحة الوباء.

وخلال الاتصال الهاتفي مع وزيرة خارجية كينيا ريتشيل أومامو، قال وانج إن كينيا شريك استراتيجي للصين في إفريقيا، وإن التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والدعم المتبادل سمات مميزة للعلاقات الصينية الكينية.

وأضاف أن الصين تقدر دعم كينيا الثابت في قضايا تايوان وهونج كونج والقضايا الأخرى المرتبطة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للصين.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية كينيا عن شكرها لمساعدة الصين بلادها خلال الحرب ضد (كوفيد-19)، مؤكدة أن الصين دائما شريك مهم لقارة أفريقيا في السياسة والتجارة والتنمية.

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