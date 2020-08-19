اليوم آخر موعد لتلقى موقف الشركات من استرداد أموال العمرة

حددت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، آخر موعد لتلقي موقف الشركات من استرداد مستحقاتها لدى المملكة العربية السعودية، وذلك في خطاب رسمي لغرفة الشركات السياحية وتم تعميمه.وقالت الوزراة- في خطابها- إن الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تعمل حاليًا على رد الدفعات المستحقة لبعض الشركات السياحية والخاصة بالعمرة لموسم 1441هـ وموسمي الحج 1440 هـ و1441 هـ، مطالبة الشركات السياحية بضرورة موافاة الوزارة بكل البيانات عن الوضع المالي للمستحقات التي لم تسترد حتى تاريخه، وكذا مستحقاتها لدى شركات الطيران، وذلك بحد أقصى، اليوم الأربعاء ١٩أغسطس، حتى يتثنى للوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات استردادها والحفاظ على مصالح الشركات السياحية.