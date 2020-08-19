رسميًا.. الحزب الديمقراطى يرشح «بايدن» لانتخابات الرئاسة الأمريكية

فاز جو بايدن، رسميًا، بترشيح حزبه الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.وصوّتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري افتراضيًا.واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.وقال كلينتون، في مقطع فيديو مسجل، "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة.. هو بدلا من ذلك مركز عاصفة.. هناك فوضى فحسب.. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسئولية وإلقاء اللوم".