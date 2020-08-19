محمد رمضان يتخطى الـ32 مليون مشاهدة بـ«كورونا فيروس» (فيديو)

تخطت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، حاجر الـ32 مليون و700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون محمد رمضان مع المخرج محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"، وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية كانت مسلسل "البرنس"، الذي نافس في السباق الرمضاني الماضي، وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.