أحد أبناء أنجلينا جولى يقودها لخوض بطولة جديدة.. تعرف على التفاصيل ؟

كشفت نجمة هوليود العالمية أنجلينا جولي، أنها خاضت تجربة بطولة فيلم The One And Only Ivan بفضل أحد أطفالها الستة.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أوضحت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا أنها بعد أن لفت "شيلو" أحد أطفالها انتباهها إلى الكتاب الذي استندت إليه قصة الفيلم فيما بعد تناقشا سويًا فيما يخص قصته لتجد أنه بدورها كمنتجة وممثلة أن يصل هذا الكتاب الي الشاشة كي يستفيد منه الجميع.و قالت جولي في تصريحاتها أعتقد أن الكتاب مهم جدًا وأحببت الرسائل الموجودة فيه، أعلم أن هذا الجيل الشاب يدرك حقًا ما يحدث، لهذه الحيوانات ''.و قامت انجلينا جولي الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بالمشاركة في إنتاج العمل كما قامت بأداء صوت فيل "ستيلا" في فيلم Disney الشهير The One And Only Ivan، الذي استند إلى قصة الأطفال الأكثر مبيعًا وتحمل الاسم نفسه.وتدور أحداث العمل حول غوريلا "إيفان"التي عبر عنها صوتيًا سام روكويل، وتعيش في سيرك "ماك" الذي قام بدوره بريان كرانستون، لكنها تحلم بالحياة خارج القفص.يشار إلى أن لدى انجلينا جولي ونجم هوليود براد بيت الذي انفصلت عنه ستة أطفال: مادوكس، 19 عامًا، باكس، 16، زاهارا، 15 عامًا، شيلو، 14 عامًا، وتوأم نوكس وفيفيان، 12 عامًا.