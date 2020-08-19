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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:12 ص
الأميرة آن
الأميرة آن
منة سالم
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عندما وضعت ميجان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون التيجان المتلألئة على رؤوسهما وانضمتا إلى العائلة المالكة، أصبحتا على الفور اثنتين من أشهر النساء في العالم لتتم مشاركة صور كل تحركاتهما حول العالم في ثوانٍ، وينبهر الناس بكل التفاصيل الدقيقة في حياتهما، سواء أحبوا ذلك أم لا.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" هما ليسا أول من يحظى بهذا الاهتمام حيث كانت قبلهم "الأميرة المشهورة" - عمة أزواجهن "آن" الابنة الوحيدة للملكة اليزيبيث الثانية، التي تبلغ السبعين من عمرها حاليًا.

وكانت تجمع "آن" بين العصرية والإثارة عندما كانت أصغر سنًا، حيث كانت تتمتع بأسلوبها الجريء وخياراتها الجريئة في الموضة وتحظى بشعبية لدى المعجبين.

وفي حديثها عن الفيلم الوثائقي Anne: The Princess Royal في سن السبعين، قالت "آن": "إن الضغط الذي يمارس على أفراد الأسرة الأصغر سنًا يكون دائمًا أسوأ"، لكنها اعترفت بأن ميجان وكيت وأفراد العائلة المالكة الحاليين يواجهون أمورًا أكثر صعوبة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت "آن"، في حديثها، أن خزانة ملابسها العامة كانت مليئة بالألوان الزاهية وأنماط السبعينيات والقبعات المميزة، على عكس ما يواجه الأميرات حاليًا من تقييد شديد في حرية ارتداء ما يحلو لهن من الملابس بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

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