رافاييل كوريا يسعى لمنصب نائب رئيس الإكوادور

أعلن الرئيس الإكوادوري السابق، رافاييل كوريا، ترشحه لمنصب نائب الرئيس، رغم الإجراءات القانونية ضده، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يرغب كوريا في أن يصبح نائب المرشح اليساري غير المعروف، أندريس أراوز، في الانتخابات المقررة في فبراير، حسب صحيفتي "إل تليجرافو" و"إل كوميرسيو".ويعيش كوريا البالغ من العمر 57 عاما، الذي أطلق ثورة "المواطنين" خلال رئاسته من عام 2007 حتى 2017 للحد من الفقر، في بلجيكا حاليا.وكان قد طعن على حكم بالسجن لمدة ثمانية أعوام على خلفية اتهامه بالحصول على أموال غير قانونية لحملته.وصدرت مذكرة اعتقال بحقه فيما يتعلق بمحاولة اختطاف البرلماني السابق، فرناندو بالدا، في بوجوتا عام.2012 ولم يتضح ما إذا كان بإمكان كوريا خوض الانتخابات على الرغم من الإجراءات القضائية.