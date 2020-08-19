عدد متابعى أول أيام مؤتمر الديمقراطيين فى أمريكا أقل مما كان قبل 4 سنوات

أشارت بيانات مؤسسة "نيلسن" إلى أن 19.7 مليون شخص تابعوا أحداث أول أيام مؤتمر الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عبر 10 قنوات تلفزيونية.ويشار إلى أن، هذا العدد أقل مما كان خلال فترة الانتخابات الماضية في 2016، عندما رشح الحزب هيلاري كلينتون لخوض الانتخابات الرئاسية ومنافس الجمهوري دونالد ترامب.وبلغ عدد متابعي أحداث المؤتمر في يومه الأول 26 مليون متابع.وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الحزب الديمقراطي، الذي من المتوقع أن يرشح نائب الرئيس السابق جو بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة، يعقد هذا العام عبر الإنترنت لأول مرة في التاريخ بسبب وباء فيروس كورونا، الذي حصد أرواح نحو 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، في أكبر حصيلة بالعالم.