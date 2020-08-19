أحمد جمال: أهدى «من غير مجاملة» لكل بنات مصر

عبر الفنان أحمد جمال عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "من غير مجاملة"، مشيرًا إلى أنه يهدي الأغنية لكل بنت مصرية.وقال أحمد جمال، خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك"، الذى يذاع على "راديو 9090"، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، إنه قام بعمل الموسيقى الخاصة بالأغنية وأرسلها للشاعر أمير طعيمة والذى أعجبه اللحن، وقام بكتابة الكلمات عليه، مضيفا: "محمد شفيق الموزع عمل شكل موسيقى جديد".وأكد أحمد جمال أنه يهدى "من غير مجاملة" لكل بنت مصرية نالت إعجابها الأغنية وأنه فخور بالعمل مع أمير طعيمة.وأشار إلى أن هناك من يشارك فى برامج اكتشاف المواهب، ولكن لا يستطيع استكمال مشواره مع الغناء بسبب قلة خبرته وعدم تحمله المسئولية.وأضاف: "البرنامج بيقدمك للناس ولكن المطلوب منك بعد كده تعمل أغنيات الناس تحفظها وتعرفك بيها وتسيب بصمة مع الجمهور، ولازم تشتغل على نفسك، مفيش شهرة دون رصيد ومجهود"، متابعًا: "الواحد بيضحى بحاجات كتير علشان ينجح".