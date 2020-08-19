الأمن اللبنانى يعلق على أنباء عن مغادرة الأماكن المنكوبة بتفجير مرفأ بيروت
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:14 ص
وكالاتطباعة
علقت قوى الأمن الداخلي اللبناني على ما يشاع من أنباء يتم تداولها عبر تطبيق «واتس أب» بخصوص توجب المغادرة الفورية للمتطوعين المتواجدين بالأماكن المنكوبة بتفجير بيروت لأسباب مجهولة.
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و حسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس» قالت قوى الأمن الداخلي في بيان لها: «كدت فيه أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأنها لم تطلب من المتطوعين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في العاصمة المغادرة وإنما تثني على عملهم ودورهم الإنساني في هذه الظروف.
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و حسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس» قالت قوى الأمن الداخلي في بيان لها: «كدت فيه أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأنها لم تطلب من المتطوعين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في العاصمة المغادرة وإنما تثني على عملهم ودورهم الإنساني في هذه الظروف.