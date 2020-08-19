الأمن اللبنانى يعلق على أنباء عن مغادرة الأماكن المنكوبة بتفجير مرفأ بيروت

علقت قوى الأمن الداخلي اللبناني على ما يشاع من أنباء يتم تداولها عبر تطبيق «واتس أب» بخصوص توجب المغادرة الفورية للمتطوعين المتواجدين بالأماكن المنكوبة بتفجير بيروت لأسباب مجهولة.و حسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس» قالت قوى الأمن الداخلي في بيان لها: «كدت فيه أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأنها لم تطلب من المتطوعين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في العاصمة المغادرة وإنما تثني على عملهم ودورهم الإنساني في هذه الظروف.