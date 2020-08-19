أمانى الشرقاوى تقرأ قصة «باب مروحة» ضمن برنامج «اقرأ معانا»

تحل الكاتبة أماني الشرقاوي٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفة على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تقدم قراءة لقصتها القصيرة المعنونة بـ"باب مروحة".ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "اقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.يشار إلى أن "باب مروحة" ضمن المجموعة القصصية الأحدث للكاتبة أماني الشرقاوي٬ والصادرة مطلع العام الجاري عن دار المعارف، وتضم تسع عشرة قصة هي: درة، سيدة الكهوف الصفراء، انصهار تحت الجليد، مروق، استفهام.. تعجب، الساعة تن تن، دال نقطة قاف. عين، أوهام، عاد إليها صوتها، وابور جاز، ابتسامة ما، حفلات نحيب، بين قوسين، أطر فارغة، أوتار، باب مروحة، أمل، العودة، طوق عنق، فضلًا عن متتالية قصصية تحمل عنوان "أيام العباءة البيضاء"، وتتكون من ثلاث لوحات: الغاضب 1، الغاضب 2، تسليم.وسبق هذه المجموعة مجموعتان هما "إفلاس دولت" 2009، "في محطة مصر" 2013، فضلًا عن الإنتاج الروائي الذي يتمثل في "فساتين النشوة"، "سلمى وأخواتها"، "ترانيم أنثى".