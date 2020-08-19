حقيقة نشر واقعة تحرش على فيس بوك

على خلفية ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من استغاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص "محددين" لقيامهم بالتحرش بطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مدعيًا أنه تم إخلاء سبيل المشكو فى حقهم عقب حبسهم ثلاثة أشهر لنفوذهم وتهديدهم لوالد الطفل بالتنازل عن القضية مقابل دفع مبلغ مالى.تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى قيام صاحب الحساب الشخصى المشار إليه بإعادة نشر واقعة التحرش المذكورة دون وجود سابق معرفة بتلك الواقعة وأحداثها، وذلك فى إطار مواجهته لظاهرة التحرش وتعاطفه مع ضحاياها، وأنه علم بتلك الواقعة من مواقع التواصل الاجتماعى ودوره اقتصر فقط على إعادة نشرها.