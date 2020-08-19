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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 19 أغسطس 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:51 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عرض أفكارك والتواصل اجتماعيًا أو القيام بأيّ نشاط غير مهني.
عاطفيًا: الوضع الدقيق يتطلّب اهتمامًا صادقًا من قبلك، فلا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة.
صحيًَا: بعد طول معاناة مع الألم في الظهر، ترى أن التمارين الرياضية بدأت تؤتي مفعولها.

الثور
مهنيًا: تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع.
عاطفيًا: توقع قلقا وشعورًا بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، قد تتخذ قرارات فجائية وتطرأ مستجدات تثير الدهشة.
صحيًا: جرّب مختلف الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية.

الجوزاء
مهنيًا: قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد.
عاطفيًا: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليًّا، خفّفا عنكما وابتسما للحياة.
صحيًا: أدعوك الى السهر والرقص والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي مناسب.

السرطان
مهنيًا: يتجلّى الحظ ويكون مناسبًا لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية.
عاطفيًا: تناقش مع الشريك مسألة شخصية عالقة منذ سنوات وتلقى الدعم منه والوقوف إلى جانبك.
صحيًا: قم بما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في الركبتين والقدمين.

الأسد
مهنيًا: طموحك كبير ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
عاطفيًا: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلًا، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك.
صحيًا: استنفد كل الوسائل الكفيلة بتخليصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين.

العذراء
مهنيًا: الوقت مناسب للمغامرة، لكن انتظر حتى تنقشع الغيوم، وستصل إلى نتيجة إذا بذلت الجهود المطلوبة.
عاطفيًا: تعرف كيف تخاطب الحبيب، ما يزيل أي توتر بينكما، فتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنك الهموم.
صحيًا: اتبع الإرشادات الطبية بدقة، ولا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق.

الميزان
مهنيًا: يوم مريح يخلق لك أعمالًا كثيرة وتتحسن الأجواء المهنية، وقد تنهمك بشئون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى.
عاطفيًا: قد تعيش واقعًا أو تخضع لبعض الشروط التي كنت ترفضها في السابق، وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد اللعبة.
صحيًا: اتعظ من التجارب السابقة التي خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى ممارسة هوايتك في الأكل.

العقرب
مهنيًا: ثقتك بالنفس تبدو قوية جدًا ولو مررت ببعض المزاجية أحيانًا، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء.
عاطفيًا: ضع هواجسك الشخصية جانبًا ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك.
صحيًا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية.

القوس
مهنيًا: تشعر اليوم بأنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة.
عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن لينًا في التعاطي.
صحيًا: المشي مهم جدًا في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة.

الجدي
مهنيًا: تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع.
عاطفيًا: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذرًا في تعاطيك معه وخفف من كبريائك.
صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى.

الدلو
مهنيًا: موقع جيد يحقق الأحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية أو من بعض المؤسسات التي تعمل وإياها.
عاطفيًا: تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعًا وتعامل معه بعفوية.
صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.

الحوت
مهنيًا: أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر أي خلاف وأدعوك إلى الانسحاب من أي نزاع.
عاطفيًا: تسمع أخبارًا سارة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر.
صحيًا: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم.

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