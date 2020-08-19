حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 19 أغسطس 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عرض أفكارك والتواصل اجتماعيًا أو القيام بأيّ نشاط غير مهني.عاطفيًا: الوضع الدقيق يتطلّب اهتمامًا صادقًا من قبلك، فلا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة.صحيًَا: بعد طول معاناة مع الألم في الظهر، ترى أن التمارين الرياضية بدأت تؤتي مفعولها.مهنيًا: تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع.عاطفيًا: توقع قلقا وشعورًا بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، قد تتخذ قرارات فجائية وتطرأ مستجدات تثير الدهشة.صحيًا: جرّب مختلف الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية.مهنيًا: قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد.عاطفيًا: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليًّا، خفّفا عنكما وابتسما للحياة.صحيًا: أدعوك الى السهر والرقص والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي مناسب.مهنيًا: يتجلّى الحظ ويكون مناسبًا لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية.عاطفيًا: تناقش مع الشريك مسألة شخصية عالقة منذ سنوات وتلقى الدعم منه والوقوف إلى جانبك.صحيًا: قم بما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في الركبتين والقدمين.مهنيًا: طموحك كبير ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.عاطفيًا: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلًا، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك.صحيًا: استنفد كل الوسائل الكفيلة بتخليصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين.مهنيًا: الوقت مناسب للمغامرة، لكن انتظر حتى تنقشع الغيوم، وستصل إلى نتيجة إذا بذلت الجهود المطلوبة.عاطفيًا: تعرف كيف تخاطب الحبيب، ما يزيل أي توتر بينكما، فتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنك الهموم.صحيًا: اتبع الإرشادات الطبية بدقة، ولا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق.مهنيًا: يوم مريح يخلق لك أعمالًا كثيرة وتتحسن الأجواء المهنية، وقد تنهمك بشئون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى.عاطفيًا: قد تعيش واقعًا أو تخضع لبعض الشروط التي كنت ترفضها في السابق، وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد اللعبة.صحيًا: اتعظ من التجارب السابقة التي خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى ممارسة هوايتك في الأكل.مهنيًا: ثقتك بالنفس تبدو قوية جدًا ولو مررت ببعض المزاجية أحيانًا، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء.عاطفيًا: ضع هواجسك الشخصية جانبًا ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك.صحيًا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية.مهنيًا: تشعر اليوم بأنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة.عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن لينًا في التعاطي.صحيًا: المشي مهم جدًا في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة.مهنيًا: تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع.عاطفيًا: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذرًا في تعاطيك معه وخفف من كبريائك.صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى.مهنيًا: موقع جيد يحقق الأحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية أو من بعض المؤسسات التي تعمل وإياها.عاطفيًا: تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعًا وتعامل معه بعفوية.صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.مهنيًا: أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر أي خلاف وأدعوك إلى الانسحاب من أي نزاع.عاطفيًا: تسمع أخبارًا سارة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر.صحيًا: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم.