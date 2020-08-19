«تكنولوجيا الأقمار الصناعية» ندوة «أولاين»..اليوم

تبث عبر تطبيق زووم٬ في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم الأربعاء٬ محاضرة بعنوان «تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتطبيقاتها»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي٬ والذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري.يلقي المحاضرة الدكتور شفيق تعيلب٬ باحث مساعد بمعمل أبحاث الفضاء - المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان القاهرة.تتطرق المحاضرة إلي أهمية الأقمار الصناعية، وكيف أصبحت من أهم وأبرز الثورات التكنولوجية لما لها من دور هام في المجالات المختلفة الأقتصادية والعسكرية والبحث العلمي.وترجع أهمية دراسة وتتبع مدارات الأقمار الصناعية إلي عاملين رئيسيين: - وجود عوامل كونية تسمي الاقلاقات والتي تؤثر علي مدار القمر الصناعية فتسبب له انحراف عن مداره الأصلي مما يتطلب من محطات التحكم عمل تصحيحات مدارية بصفة دورية، إضافةً إلى ازدياد أعداد الحطام الفضائي والناتجة من تحطم الأقمار الصناعية والتي تهدد سلامة الأقمار العاملة أو إتلاف الأجهزة الحساسة بها.يذكر أن أسبوع العلوم العربي هو مبادرة تهدف إلى نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع أنحاء الوطن العربي، من خلال محتوى وأنشطة تفاعلية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، یقدمها علماء وباحثون متخصصون، ومؤسسات علمية وبحثية من خلال منصة افتراضية تجمع العلماء، الباحثین، والمؤسسات العلمیة والبحثیة، والجمهور العام.