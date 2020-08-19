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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة ترحب بحكم الإدانة فى قضية اغتيال الحريرى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:44 ص
رفيق الحريري
رفيق الحريري
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رحبت الولايات المتحدة بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة ضد عضو حزب الله سليم عياش لدوره في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، حيث أودى هذا العمل الإرهابي كذلك بحياة 21 ضحية إضافية فضلًا عن إصابة 226 آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح اليوم، إنه على الرغم من أن عياش لا يزال طليقًا، فإن حكم المحكمة الخاصة بلبنان يؤكد أهمية تحقيق العدالة وإنهاء حالة التحصن من العقاب، وهو أمر ضروري لضمان أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأكد بومبيو أن منفذي عمليات حزب الله لا يعملون لحسابهم الخاص، وأن إدانة عياش تثبت مجددًا أن حزب الله وأعضاءه ليسوا مدافعين عن لبنان كما يزعمون، لكنهم يشكلون منظمة إرهابية تكرس جهدها لدعم أجندة إيران الطائفية الخبيثة.

وذكر الوزير أن هجمات جماعة حزب الله الإرهابية في جميع أنحاء العالم، من بيروت عام 1983، إلى بوينس آيرس في عام 1994، إلى بلغاريا في عام 2012، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وتسببت في تشريد آلاف آخرين.

ونوه بومبيو إلى أنه بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية طاحنة، فإن استغلال حزب الله للنظام المالي بلبنان، وإهانته للمؤسسات اللبنانية، إضافة إلى أفعاله الاستفزازية والخطيرة كل هذا يهدد الشعب اللبناني كما يهدد احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني من محنته.

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