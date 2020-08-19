بومبيو يبحث مع نظيره الألمانى التنسيق بشأن محاسبة إيران

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الألماني هايكو ماس هاتفيا، أهمية تنسيق المواقف عبر الأطلسي لمحاسبة إيران وضمان وفاء مجلس الأمن بمسئولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الوزيرين بحثا كذلك خلال الاتصال التعاون بشأن روسيا وبيلاروسيا.