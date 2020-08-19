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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن إلغاء المحادثات التجارية مع الصين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:03 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ألغى محادثات التجارة مع بكين، وذلك بعد أيام من تأجيل
مراجعة مقررة للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ترامب للصحفيين أثناء توجهه إلى أريزونا: "لا أريد إبرام اتفاق معهم الآن، في ظل ما فعلوه بهذا البلد والعالم، لا أريد أن أتحدث إلى الصين حاليا".

وأضاف: "كان ينبغي عليهم إيقافه (فيروس كورونا)، لذا فإن الأمر صحيح أنني ألغيت المحادثات مع الصين".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا منذ أن تولى ترامب منصبه، وكان ذلك في البداية بسبب نزاعات تتعلق بالتجارة والملكية الفكرية، ثم بسبب جائحة فيروس كورونا ضمن أسباب أخرى.

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