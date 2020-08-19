الليلة.. حفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية بـ «الصيف الدولى»

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري٬ يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل فني موسيقي٬ تحييه أوركسترا مكتبة الإسكندرية٬ بقيادة المايسترو: ناير ناجي٬ صوليست: جاكلين رفيق٬ دينا اسكندر٬ هشام الجندي٬ إلهامي أمين.ويتضمن الحفل مقتطفات من أشهر أغاني المسرحيات الغنائية العالمية ومسرحيات برودواي٬ من بينها: شبح الأوبرا، وأنا أحبك جدًا، كباريه، ثنائي كل ما أطلبه منك من ميوزيكال شبح الأوبرا، حلم بيلات، أرض الشمس، كل ما أفعله، ذكرى، بطريقتي، نودتردام باريس، البؤساء، حلق بي إلي القمر، الأغنية الأسبانية قبلني كثيرا ومن هو، سيدتى الجميلة، عد إلي سورينتو، سأرحل معك وغيرها. وعدد من المؤلفات الإيطالية والإنجليزية والأسبانية.