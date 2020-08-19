حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم تتجاوز الـ15 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عتبة الـ15 مليون حالة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لإحصاءات موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حول العالم.وأظهرت أرقام الموقع، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 15 مليونًا و23580 شخصًا، من إجمالي 22 مليونًا و276697 حالة إصابة.وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا حتى هذه الساعة 782975 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.