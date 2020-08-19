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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم تتجاوز الـ15 مليون حالة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:54 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عتبة الـ15 مليون حالة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لإحصاءات موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حول العالم.

وأظهرت أرقام الموقع، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 15 مليونًا و23580 شخصًا، من إجمالي 22 مليونًا و276697 حالة إصابة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا حتى هذه الساعة 782975 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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