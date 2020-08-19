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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. خامس جلسات قضية «ضحية التذكرة»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:31 ص
محكمة جنايات طنطا
محكمة جنايات طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تستأنف محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة «مجدي إ. ح»، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية وفاة الراكب «محمد عيد»، وإصابة زميله «أحمد سمير»، بعد قفزهما من القطار بنطاق دفرة بطنطا، لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«ضحية التذكرة».

وكانت هيئة المحكمة للدائرة الثالثة بجنايات طنطا، قد قررت تأجيل رابع جلسات القضية للموعد المذكور المتقدم، للاستماع لباقي الشهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهم.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقي اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينا ذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا، وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.

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