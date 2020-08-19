زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندنيسية

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن، هزة أرضية بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب جزيرة سومطرة في إندونيسيا.وأضاف أن، مركز الهزة وقع على عمق 15 كم، وعلى بعد 422 كم غربي مدينة باليمبانج، عاصمة مقاطعة سومطرة الجنوبية التي حدثت فيها الهزة، و130 كم غربي بينكولون عاصمة مقاطعة بينكولو.