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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العميد خالد عكاشة يناقش إطلاق مجلة «تقديرات مصرية»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:10 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة لعرض ومناقشة مجلة "تقديرات مصرية".

ويتحدث في الندوة العميد خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، وفريق تحرير المجلة٬ ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وتعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوات فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة.

يذكر أن النشاط الثقافى والفنى يمثل محورًا أساسيًا فى إطار تحقيق أهداف المكتبة العامة٬ لدوره الهام فى نشر الثقافة بمختلف مجالات العلم والمعرفة، وفى تنمية الوعى بقضايا المجتمع وترقية الوجدان والحس الإبداعى والفنى.

وحرصت المكتبة على أن تكون ملتقى للمفكرين والمبدعين والعلماء والفنانين، من خلال إقامة العديد من الندوات والمحاضرات وحلقات البحث وورش العمل والمعارض الفنية والمسابقات الثقافية والنشرات الثقافية.

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