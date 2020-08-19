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رئيس برشلونة: 7 لاعبين ليسوا للبيع

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:46 ص
رئيس برشلونة
رئيس برشلونة
وكالات
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حدد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قائمة بأسماء اللاعبين الذين لن يغادروا الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين الكبار سيضطرون للرحيل.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي، عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: "ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير- شتيجن، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونج، كليمنت لينجليه، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان أيضا".

وتركت تصريحات بارتوميو مستقبل عدد كبير من اللاعبين الكبار في الفريق معلقا في الهواء، وعلى رأسهم جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأكد بارتوميو أيضا، تولي الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين، ويأتي ذلك ضمن حملة تطهير وهيكلة فريق برشلونة بعد هزيمته المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماضي، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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