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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر ثقافة الجيزة يحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:52 ص
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح قصر ثقافة الجيزة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ احتفالية كبري بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، مع باقة من أجمل أغاني فرقة الموسيقى العربية.

يتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني الوطنية من بينها: «فرحان يابلادي٬ إحنا رجالك٬ ع البركة٬ بلادي٬ تحيا مصر٬ أنا المصري٬ بسم الله٬ بكرة تحلي٬ فات الكتير يا بلدنا»٬ وغيرها.

يقام الحفل مع التشديد علي اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

يذكر أن قناة السويس الجديدة تم العمل فيها٬ لزيادة القدرة الإستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلًا من 49 سفينة عام 2014. تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الأتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع أجزاء القناة.

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