رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السكرتير المساعد للإسكندرية: تسكين عاجل للأسر المنكوبة بشقق الإيواء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:59 م
انهيار عقار
انهيار عقار
رباب الأهواني
طباعة
كشف اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، عن أن العقارين المنكوبين في منطقة الجمرك يزيد تاريخ إنشائهما على 90 عامًا، مشيرا إلى أن العقار رقم 14 الذى سقط على العقار المجاور رقم 16، صدر له قرار ترميم عام 94، وتم عمل محضر للمالك كونه لم ينفذ قرار الترميم.

وأضاف جمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقارين أصبحا غير صالحين تمامًا للإقامة، وأنه فور وقوع حادث انهيار العقارين توجهت كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل معه وإنقاذ الأهالي، متابعًا: "رصدنا 8 أسر في العقار رقم 14 و5 أسر في العقار رقم 16، وخصصنا لهم شقق إيواء عاجل لهم ولم يتقدم أحد".

وقال: "لو فيه أي أسرة في الشارع ليها شقق إيواء عاجل عندنا"، مشددًا على أن رئيس حى الجمرك سوف يتوجه إلى المنازل المنكوبة لأخذ بطاقات الأسر، وسيعمل على تسكينهم في شقق الإيواء الليلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

«الصحة»: تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

العلماء يعيدون اكتشاف «زبابة الفيل» الصومالية في جيبوتي

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الإثنين.. عودة عرض «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا

فى ملتقى الصاوى للكتاب.. محمد هشام: اتجه للغناء والتمثيل الفترة المقبلة

«الإنشاد الدينى» تحيى رأس السنة الهجرية بمسرح سيد درويش

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة