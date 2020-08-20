السكرتير المساعد للإسكندرية: تسكين عاجل للأسر المنكوبة بشقق الإيواء

كشف اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، عن أن العقارين المنكوبين في منطقة الجمرك يزيد تاريخ إنشائهما على 90 عامًا، مشيرا إلى أن العقار رقم 14 الذى سقط على العقار المجاور رقم 16، صدر له قرار ترميم عام 94، وتم عمل محضر للمالك كونه لم ينفذ قرار الترميم.وأضاف جمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقارين أصبحا غير صالحين تمامًا للإقامة، وأنه فور وقوع حادث انهيار العقارين توجهت كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل معه وإنقاذ الأهالي، متابعًا: "رصدنا 8 أسر في العقار رقم 14 و5 أسر في العقار رقم 16، وخصصنا لهم شقق إيواء عاجل لهم ولم يتقدم أحد".وقال: "لو فيه أي أسرة في الشارع ليها شقق إيواء عاجل عندنا"، مشددًا على أن رئيس حى الجمرك سوف يتوجه إلى المنازل المنكوبة لأخذ بطاقات الأسر، وسيعمل على تسكينهم في شقق الإيواء الليلة.