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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«فتاة الشهامة» بالدقهلية: والد المتهم هددنى بالضرب بالنار

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:31 ص
فتاة الشهامة بالدقهلية
فتاة الشهامة بالدقهلية
رباب الأهواني
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قالت أسماء إبراهيم، فتاة الشهامة بالدقهلية، إن العناية الإلهية أنقذتها من الموت بعدما كانت تقوم بفض مشاجرة بين طفلين أحدهما يقود سيارة ملاكى، والذى قام بدهسها ومن ثم فرّ بالسيارة، إلا أن الأهالى لحقوا به وأخذوا منه السيارة.

وأضافت "أسماء إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أنها قامت بعمل تقرير طبى أثبت أن الدهس أسفر عن قطع في الرباط الصليبى الداخلى وتمزق في الأربطة في القدم اليمنى، متابعة: "ستر من ربنا إنى كنت أنا الضحية بس.. الطفل كان يسير بسرعة جنونية بالسيارة حتى دخل في أرض زراعية وتوقفت السيارة".

وأكدت فتاة الشهامة أنها قامت بتحرير محضر رسمي، في قسم الشرطة بالدقهلية، وكان والد الطفل متواجدًا أثناء تحرير المحضر، وحاول عرقلة إتمام الإجراءات القانونية، وعقب وضعه في الحجز قام بتهديدى.

وتابعت: "والد الطفل هددنى أنه سيضربنى بالنار حال حبسه.. وقال لى أنت مش عارفة أنا مين.. أنا أستاذ دكتور في القانون".

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