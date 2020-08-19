الليلة.. الأوبرا تحتفل برأس السنة الهجرية بالإنشاد الدينى

يستقبل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفلًا للإنشاد الديني بمناسبة رأس السنة الهجرية٬ والتي تحييها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها إلي رحاب يثرب لـ عبدالعظيم محمد، اللهم صلي علي المحبوب - سيدنا النبي محلاه لـ سامي الحفناوي، اتعلمى يا دنيا لـ محمد قابيل، عليك سلام الله - لأجل النبي لـمحمد الكحلاوي، صلوا عليه لـ عبد الحليم نويرة، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي، النبي الغالي - يا طيبة - طلع البدر علينا من التراث ومن المؤلفات المعاصرة ألف ألف صلاة لـ احمد عبد الله، كن مع الله لمحمد رشاد.ويشارك في الحفل الفنانين: أشرف زيدان، بلال مختار، إيهاب ندى، باسم عبد الوهاب، حاتم زيدان٬ محمد عبدالحميد٬ أحمد نافع٬ إبراهيم فاروق وسماح عباس.