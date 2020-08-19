الأوقاف تطلق مبادرة «الأمل حياة» لبث روح التفاؤل

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبادرة "الأمل حياة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على بث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة، وانطلاقًا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين.وقال وزير الأوقاف، إن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل، فإننا نؤكد أن الفهم الصحيح للدين قائم على التبشير لا التنفير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، لا على اليأس أو الإياس من روح الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا.وتابع: "قد قالوا: اشتدي أزمة تنفرجي، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر، ولا يغلب عسر يسرين، ولا شدة فرجين، غير أن الأمر يتطلب منا جميعا التراحم والتكافل والإيثار لا الأثرة، فمن فرج عن أحد كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".وأشار إلى أن المبادرة بمشاركة واسعة من أئمة وعلماء الوزارة، وسيتم بث أولى فعالياتها مع إشراقة العام الهجري الجديد بداية من الخميس القادم الأول من شهر الله المحرم 1442هـ الموافق 20-8-2020م، تفاؤلا بأن يكون هلاله هلال خير وبركة على الجميع، وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، متضرعين إلى الله (عز وجل) بأن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء بفضله وكرمه وواسع رحمته (سبحانه وتعالى).