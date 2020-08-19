الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:59 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة (تنشط أحيانًا على السواحل الغربية)، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، طقس حار نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، وطقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.
ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 23
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 25
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 27
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 39 27
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 39 28
أبورماد 38 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30
ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 23
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 25
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 27
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 39 27
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 39 28
أبورماد 38 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30