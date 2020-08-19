«جورجيا الأمريكية» تعلن تسجيل 2873 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية جورجيا الأمريكية تسجيل 2873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي في ولاية جورجيا ارتفع بذلك ليصل إلى 241 ألفًا و677 شخصًا.ولفتت سلطات الولاية الأمريكية أنها سجلت كذلك 69 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين بداخلها 4794 شخصًا.يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 5.4 مليون شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.