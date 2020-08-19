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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل «خطة النواب»: قانون إنهاء المنازعات فرصة ثانية أمام الممولين لتسوية حساباتهم مع الضرائب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:26 ص
مصطفى سالم
مصطفى سالم
عبدالهادي أبوطالب
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أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي صدر مؤخرًا من مجلس النواب، يساهم في تحصيل المتأخرات، وإنهاء ملفات الضرائب أمام القضاء.

وأشار«سالم» إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الذي صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.

وأوضح أنه وفقًا لأحكام القانون الجديد، فإن التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

وأكد «سالم»، أن هذا القانون يصنع فرصة أمام الممولين لتصحيح أوضاعهم وسداد الضرائب والحصول على نسب خصم تساهم في إعادة تدوير نشاطهم.

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