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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
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اليوم.. استطلاع هلال محرم للعام الهجرى 1441

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:40 ص
هلال شهر محرم
هلال شهر محرم
وسام عطية
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يبحث الكثير من المسلمين خاصة المصريين عن موعد استطلاع هلال شهر محرم من العام 1441 هجريًا لعام 2020، حيث اعلنت دار الإفتاء المصرية أنه سيتم الإعلان مساء اليوم الأربعاء.

موعد استطلاع هلال شهر محرم من العام 1441

وتستطلع "الإفتاء" هلال محرم من خلال اللجان المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية، إذ يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1441هـ 19-8-2020م "يوم الرؤية". 

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).

ومن أدعية رأس السنة الهجرية لعام 1441

* اللهم إن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك.

اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

* يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، ويا محول الحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة، وأنت مالك الملك، أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأستكفيك مؤونتها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنه خير وبركه وفرح على جميع المسلمين.

*اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك.

اللهم أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين.

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