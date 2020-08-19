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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فضيحة فساد تلاحق رئيسين سابقين بالمكسيك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:06 ص
الرئيس أندريس مانويل
الرئيس أندريس مانويل
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تتزايد آثار فضيحة فساد تهدد بالإضرار برئيسين مكسيكيين سابقين، اليوم الثلاثاء، حيث عرض الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقطع فيديو قال إنه يبدو مرتبطا بها.

ويظهر في مقطع الفيديو اثنان من مساعدي نائبين سابقين بمجلس الشيوخ ينتميان إلى حزب العمل الوطني المعارض وهما يتلقيان أكياسا بلاستيكية مليئة بالمال في 2013 أو 2014.

وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي اليومي، "هذا الفيديو يظهر قذارة نظام الفساد الذي كان سائدًا، لأن كل هذه الأموال استخدمت لشراء الإرادة والضمائر لشراء الأصوات".

وتحيط الاتهامات في هذه الفضيحة بإيميليو لوزويا، الذي ترأس شركة النفط الوطنية "بيميكس" في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016، وتم ترحيله من إسبانيا الشهر الماضي ليواجه اتهامات بالفساد في المكسيك.

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