واشنطن ترحّب بإدانة عضو فى حزب الله بجريمة اغتيال الحريرى

رحّبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن: «إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر وهو أنّ حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدّعون، بل يشكّلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران».