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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير حقوقى: السجون تشهد طفرة للحفاظ على كرامة وآدمية النزلاء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:31 ص
محمود البدوي
محمود البدوي
أحلام عبدالرحمن
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قال محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوقي، إنه زار السجون من عام 2011 العديد من المرات، وشهد على الطفرة النوعية في مستوى الخدمات الذي يدل على التطور الفكر النوعي الخارص بالارتقاء بحالة السجون، ومعاملة النزلاء معاملة آدمية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «يتم معاملة النزلاء معاملة آدمية من منطلق كافة المواثيق الدولية أن نزيل السجون وإن كان يؤدي حكمًا إلا أنه يجب حفظ كرامته الإنسانية، ومراعاته في كافة مناحي الحياة».

ولفت إلى أن بعض النزلاء يحصلون على شهادة الماجيستير والدكتوراة وهم داخل السجون، كما أشاد بمستوى المستشفيات الصحية والخدمة الطبية داخل السجن، مؤكدًا أنه يضاهي مستوى الخدمات في الخارج.

وأردف: «النزلاء يحصلون على الخدمات الصحية ويتعلمون مهارات التصنيع، مما يوفر دخل لهم ولأسرهم، ما يتم عرضه على الناس والإعلام هو حقيقة الوضع داخل السجون المصرية».

وأكد أن إدارة السجون تفعل ما تعد به، وما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، حيث يتم تنفيذ الفكر التأهيلي وليس العقابي، ويتم توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية.

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