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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا ترحب بقرار حفتر بفتح الحقول والموانئ النفطية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:18 ص
النفط
النفط
عبير سليم
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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، ترحيبها باعلان الجيش الوطني الليبي، الذي وصفته بـ «المعقول»، بالسماح بفتح الحقول والمواني النفطية، المغلقة منذ يناير الماضي.

وقالت الخارجية الإيطالية في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»: «إيطاليا ترحب بالإعلان عن إعادة تفعيل موانيء النفط في ليبيا، نعتقد أنه خيار ضروري ومنطقي ومعقول».

وأضافت الخارجية الإيطالية: «لطالما اعتبرنا أنه من غير المقبول تجويع الشعب الليبي، الذي يستحق بدلًا من ذلك مستقبلًا حرًا وديمقراطيًا»، مردفة: «إيطاليا مع ليبيا وستواصل مساعدتهم في نتائج مؤتمر برلين».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن اللواء ناجي المغربي، قائد حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، السماح بفتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ناجي المغربي، في بيان، نقلته قناة «ليبيا الحدث»: «نعلن فتح كامل المنشآت لرفع المعاناة عن المواطن الليبي».

وأضاف «المغربي» أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بعد الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة لمؤسسة النفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان.

وتابع أنه تحقيقًا لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة والحفاظ على البنية التحتية والحفاظ على المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، «لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن، لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن».

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