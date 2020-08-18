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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط ضابط مفصول بتهمة تعذيب طفلة فى كفر الشيخ (صور)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:47 م
تعذيب طفلة
تعذيب طفلة
عمرو الشامي
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ألقت مباحث قسم أول شرطة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على ضابط شرطة مفصول لاتهامه بتعذيب طفلة كانت تعمل في منزله مع زوجته المغربية، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات في الوجة.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "إبراهيم.ف" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه "كمال الدين.م.خ" 40 سنة ضابط شرطة مفصول يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته ماريا مغربية الجنسية، لتعذيب ابنته أمنية 9 سنوات.

تبين من أقوال والد الطفلة أنه، فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتركها له مغادرًا سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون، حيث تم قص شعرها وإطفاء السجائر في جسدها

ألقي القبض على الضابط المفصول واقتياده إلى قسم أول شرطة كفرالشيخ، بينما جاري البحث عن زوجته، وبمواجهة المتهم أنكر ارتكابه الواقعة فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ

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